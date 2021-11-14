Госдолг России будет расти в ближайшие годы

В Счетной палате РФ сообщили, что госдолг страны в ближайшие годы будет расти, но это не принесет рисков для устойчивости госбюджета или финансовой системы страны.

В 2021 году госдолг РФ вырастет до 17,8% ВВП, в 2022 году - до 19,4%, в 2023 году - до 20,3%, в 2024 году - до 21,1% ВВП. Согласно проекту федерального бюджета , в этом году госдолг ожидается на уровне 22,104 трлн рублей, в будущем году - 25,926 трлн, в 2023 году - 28,765 трлн, а в 2024 году он достигнет 31,94 трлн рублей.

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин рассказал в интервью РИА Новости, что "нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски". При этом в России, несмотря на прогнозируемый рост госдолга, рисков не ожидается.

"Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим - Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю", - заявил Саватюгин.

По словам эксперта, глобальный долг к глобальному ВВП достиг 98%, в ЕС и Великобритании госдолг составляет почти 100%, у многих стран - превышает ВВП. "У Японии он давно превышает 250%, больше 100% у США, Италии, Испании, Бельгии, Канады. У нас сейчас госдолг чуть меньше 20%, будет чуть больше 20%", - указал специалист.

Саватюгин пояснио, что госдолг России в ближайшие годы будет расти за счет внутреннего долга, а доля государственного внешнего долга будет снижаться.