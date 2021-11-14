Названы продукты, которые ведут к диабету быстрее, чем сладкое

О том, какие продукты провоцируют диабет и как предотвратить заболевание рассказала во Всемирный день борьбы с диабетом заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова, пишет РИА Новости.

По словам врача просто сахар редко ведет к диабету, а вот сладкое, сочетаемое с жиром, усиливает инсулинорезистентность. "Непосредственный прием сладкой пищи не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета", - поделилась Котешкова.

Чаще диабет не связан с диетой, он возникает при наличии генетической предрасположенности, когда человек резко набирает вес и снижает физическую активность.

"Не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приемом сладких продуктов. Если человек ест только легко усвояемые углеводы, без жиров, то, может быть, диабета и не будет", - считает эндокринолог.

Риск развития сахарного диабета увеличивается с увеличением массы тела, подчеркнула врач.