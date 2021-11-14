Захарова: Лондон не имеет права обвинять Россию в миграционном кризисе

Великобритания не имеет права обвинять Россию в миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши после вторжения в Ирак, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказала подобные обвинения в адрес Москвы. По мнению Трасс, у России "четкая ответственность" в сложившейся на белорусско-польской границе ситуации, а сам миграционный кризис является "тщательно разработанным".

"Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тыс британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра", - отметила Захарова.

Четкую ответственность, продолжила представитель МИД РФ, несет Британия "за все, что с этого момента происходит в регионе", в том числе гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, "нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ (группировка "Исламское государство" запрещена в РФ), гуманитарные катастрофы в этой части света".

"Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", - написала Захарова.