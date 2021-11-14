Россия начала поставки С-400 в Индию

Первая партия российских систем ПВО С-400 уже поставляется в Индию, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, пишет "Интерфакс".

"Первые поставки уже начались", - сказал он, уточнив, что Индия получит первый дивизион до конца года.

Контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" был подписан в октябре 2018 года. Стоимость контракта составляет $5,43 млрд, Индия получит пять полковых комплектов С-400. Исполнить весь контракт планируется до конца 2024 года.