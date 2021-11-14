В России выявили 38,8 тыс новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 38,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 38 823 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 060 (7,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 734, в Петербурге - 3 144, в Московской области - 2 955. В Крыму новых случаев 851, в Ставропольском крае - 512, в Краснодарском крае - 494, в Дагестане - 165, в Кабардино-Балкарии - 135, в Чечне - 113, в Северной Осетии - 104, в Карачаево-Черкесии - 90, в Ингушетии - 86, в Адыгее - 84.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных в России достигло 9 070 674 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 29 821 человек, за весь период - 7 784 585 человек.

Умерли за сутки 1 219 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 255 386 человек.