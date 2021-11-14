Гинцбург уточнил сроки ревакцинации "Спутником Лайт"

Ревакцинироваться препаратом "Спутником Лайт" необходимо раз в полгода, уточнил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Ученый подчеркнул, что повторную иммунизацию проходить "очень критично", особенно в условиях пандемии.

"В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю", - пояснил Гинцбург.

Через полгода уровень антител снижается, если человек постоянно не сталкивается с вирусом, рассказал ученый.

Он добавил, что сроки ревакцинации могут измениться с появлением новых штаммов.