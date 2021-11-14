Новая Конференция ООН по климату пройдет в Египте

В 2022 году Конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP27 будет принимать Египет.

"Конференция пройдет на курорте Красного моря в Шарм-эль-Шейхе", - сообщает министерство окружающей среды Финляндии по итогам саммита в Глазго.

В ведомстве, подводя итоги саммита в Глазго, отметили прогресс по вопросам ежегодного пересмотра достижения снижения температуры на планете на 1,5 градуса, расширение правил о сокращении выбросов. На саммите страны-участницы договорились согласовывать отчетность, на основе которой они будут сообщать о своих выбросах, своей деятельности и финансировании. Также страны обязались ускорить отказ от неэффективных ископаемых видов топлива (угля).

"В Глазго был объявлен ряд инициатив по сокращению выбросов. Финляндия присоединилась, например, к инициативе и декларации по прекращению сокращения лесов и сокращению выбросов от транспорта", - добавили в министерстве.