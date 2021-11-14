Россия готова помочь Турции в создании нового истребителя

Россия и Турция обсуждают совместную разработку вооружения, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021.

"Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения", - заявил он.

По словам Шугаева, обсуждается помощь Москвы в создании турецкого истребителя пятого поколения.

"Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения – ред.), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", – сказал Шугаев.

Ранее США отказались продавать Турции истребитель пятого поколения F-35, так как страна закупила у России системы ПВО-ПРО С-400.

Турция продолжает проявлять интерес к С-400. Как сообщал в августе глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году.

"Интерес к системе С-400 "Триумф" проявляют многие страны региона", заметил Шугаев.

"Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается", - констатировал он.