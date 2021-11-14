Кобахидзе раскритиковал европейских политиков за поддержку Саакашвили

Есть небольшая группа иностранных политиков, которая упрямо не меняет позицию и продолжает лоббирование "Национального движения", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Мы часто слышали искреннюю критику и замечания со стороны наших друзей. Подобная критика для нас крайне ценна. Наши партнеры, настоящие друзья Грузии, на основании предоставленной нами информации часто меняли свою изначальную позицию, что подтверждает их искренность", - говорится в тексте письма, опубликованного Кобахидзе.

Кроме того, он затронул тему тайного приезда Саакашвили в Грузию и его ареста 1 октября. "Когда осужденный человек незаконно пересекает границу Грузии, следует его сразу же арестовать, или нет? Ответ на тот вопрос простой: если Грузия - государство и верховенство закона для нее ценно, то да", - обратил внимание он.