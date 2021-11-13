Джикия назвал преимущество хорватов в матче с россиянами

Переполненный стадион "Полюд" в Сплите будет преимуществом сборной Хорватии по футболу в предстоящем матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды России, выразил мнение защитник сборной России Георгий Джикия.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в 17:00 мск.

"Безусловно, это будет большим плюсом, что их придет поддержать полный стадион. Но мы будем сфокусированы только на нашей игре, я уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим", - сказал он на пресс-конференции.

Джикия также отметил, что у футболистов российской сборной "хороший настрой". "Считаю, что мы хорошо готовы и все покажем на поле. Все прекрасно понимают, что заключительная игра, разыгрывается путевка [на чемпионат мира], вот и весь настрой", - приводит слова защитника ТАСС.