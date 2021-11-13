Ле Дриан и Блинкен обсудили СВПД

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стороны затронули ситуацию на Украине и иранское досье.

"Сегодня вечером я провел переговоры со своим коллегой, чтобы обсудить ситуацию на Украине в контексте нынешней напряженности и иранское досье по мере приближения к возобновлению переговоров с Ираном", - написал глава французской дипломатии в Twitter.

Ранее замглавы иранского МИД Али Багери Кяни сообщил о том, что иранская сторона вернется к переговорам в Вене по восстановлению СВПД и отмене американских санкций 29 ноября.