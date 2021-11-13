Авиакомпания АзАЛ возобновляет авиарейсы из Баку в Алматы

Азербайджанский государственный авиаконцерн "Азербайджанские Авиалинии" (АзАЛ) с 19 ноября возобновляет авиарейсы из Баку в Алматы и обратно.

Пока полеты по маршруту Баку-Алматы будут осуществляться еженедельно - по пятницам на воздушном судне Airbus A319, обратно - по субботам.

Полное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании, а приобрести авиабилеты там же и в аккредитованных агентствах авиакомпании можно уже сейчас, - сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Вылететь рейсами компании смогут только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, - говорится в сообщении.