Шестилетний житель Дагестана занесен в Книгу рекордов России

Шестилетний уроженец Махачкалы Ратмир Гончар вошел в Книгу рекордов России за наибольшее расстояние, преодоленное на руках в стране среди своих сверстников.

Его результат составил 123,06 м. Рекорд зафиксирован на стадионе имени Елены Исинбаевой.

По словам родителей мальчика, ходить на руках его никто не учил, а установить рекорд изначально не планировалось. Позже по советам людей родители Ратмира отправили заявку в Книгу рекордов России.

Напомним, что ранее 13-летний житель Кироваула Магомедрасул Магомедов установил рекорд в лазании по канату, совершив 7 повторений за 5 минут. Рекорд был установлен на горе Эльбрус, на высоте более 2 тыс м.