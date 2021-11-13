Лукашенко рассказал, как топор поможет иммунитету

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что секрет долголетия заключается в отказе от импортных продуктов и ведении активного образа жизни.

По его словам, для нормального иммунитета необходимо вести здоровый образ жизни. "Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в iPhone тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим", - сказал он, подчеркнув, что для здоровья в день нужно минимум два часа физической работы

Продолжая делиться опытом, глава государства отметил, что он сам ежедневно берется за топор и рубит дрова. Кроме того, занимается спортом и купается в холодной воде.

"И здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного – будешь жить долго", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".