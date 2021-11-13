"Семь красавиц на пути к славе" в Праге

Сегодня в Праге, в Национальном доме, ставшем с момента основания в 1894 году центром культурной жизни пражан и местом проведения светских мероприятий, прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Победы Азербайджана в Отечественной войне в Карабахе и Дню Конституции Азербайджанской Республики.

Перед началом концерта, названного "Семь красавиц на пути к славе", в фойе Национального дома, украшенного цветами азербайджанского флага, гости вечера, среди которых были представители дипломатических представительств разных стран, в том числе посол Азербайджана в Чешской Республике Адыш Мамедов с супругой, чешские, русские и азербайджанские поэты, студенты, представители азербайджанской диаспоры, приветствовали друг друга за фуршетом.

Поэтесса Лейла Бегим в приветственном обращении отметила, что сегодня, когда на карабахской земле восторжествовала справедливость, азербайджанцы всего мира, отмечая Победу в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, выступают за мир.

Стержнем музыкальной программы стал фортепианный концерт заслуженной артистки Азербайджана, лауреата многочисленных международных конкурсов, виртуозной пианистки Рены Рзаевой. Переплетающиеся мотивы классических и современных фортепианных произведений передавали историю азербайджанского народа, азербайджанской земли. В исполнении пианистки прозвучали произведения классиков азербайджанской музыки Кара Караева, Исмаила Гаджибекова, Акшина Ализаде.

На вечере состоялась премьера одной из музыкальных пьес современного композитора, новатора, Рахили Гасановой "Кельбаджар". Чешской аудитории также были представлены и народные азербайджанские композиции в исполнении скрипачки, студентки Плзеньской консерватории Джанель Наджафлы. Чешский актер Кристофер Ногинек прочитал стихи Лейлы Бегим, посвященные Низами Гянджеви и Кара Караеву, в переводе Милана Дворжака.

Завершили концерт композиция Франгиз Ализаде и поэтическое посвящение Лейлы Бегим освобожденной Шуше.