Емельяненко попрощается со спортом в Москве

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил о том, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет прощальный бой этим летом в Москве.

"Мы планируем организовать для него действительно крупное и масштабное мероприятие в России. И это будет соответствовать выдающейся карьере величайшего тяжеловеса всех времен", - сказал он, отметив, что будет один турнир Емельяненко, который пройдет летом в Москве.

"Федор Емельяненко хочет драться в России, это его последний бой", - приводит слова Кокера MMA Junkie.