Власти Казахстана сообщили о нулевом росте цен на продукты
Глава правительство провел в цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.
Об этом в частности говорилось на совещании под руководством главы правительства Казахстана Аскара Мамина, в ходе которого перед премьером отчитались руководители профильных министерств и акимы.
"За минувшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0%", - приводит данные пресс-службы Sputnik Казахстан.