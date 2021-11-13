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Власти Казахстана сообщили о нулевом росте цен на продукты

Власти Казахстана сообщили о нулевом росте цен на продукты

Глава правительство провел в цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Об этом в частности говорилось на совещании под руководством главы правительства Казахстана Аскара Мамина, в ходе которого перед премьером отчитались руководители профильных министерств и акимы.

"За минувшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0%", - приводит данные пресс-службы Sputnik Казахстан.

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