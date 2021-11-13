Авария унесла две жизни на Кубани

Два человека погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей произошло вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае, передает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также сообщается, что пять человек были госпитализированы.

Установлено, что водитель Datsun выехал на "встречку" и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем "Лада-Веста".

Авария произошла на 10-м км автодороги Саратовская - Горячий Ключ. По факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.