Авария унесла две жизни на Кубани
Два человека погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей произошло вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае, передает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Также сообщается, что пять человек были госпитализированы.
Установлено, что водитель Datsun выехал на "встречку" и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем "Лада-Веста".
Авария произошла на 10-м км автодороги Саратовская - Горячий Ключ. По факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.