Прокуратура заинтересовалась ДТП с пассажирской маршруткой в Кисловодске

Прокуратура проводит проверку по факту аварии в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что на ул. Красивой произошла авария с участием легковушки и пассажирского маршрутного такси.

Установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора", выезжая со второстепенной дороги, не уступил движение автобусу "ГАЗель Некст". В результате столкновения пострадал пассажир маршрутки. По факту ведется прокурорская проверка, по итогам которых будут приняты все необходимые меры реагирования.