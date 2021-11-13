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Прокуратура заинтересовалась ДТП с пассажирской маршруткой в Кисловодске

Прокуратура заинтересовалась ДТП с пассажирской маршруткой в Кисловодске

Прокуратура проводит проверку по факту аварии в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что на ул. Красивой произошла авария с участием легковушки и пассажирского маршрутного такси.

Установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора", выезжая со второстепенной дороги, не уступил движение автобусу "ГАЗель Некст". В результате столкновения пострадал пассажир маршрутки. По факту ведется прокурорская проверка, по итогам которых будут приняты все необходимые меры реагирования.

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