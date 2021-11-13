Мужчина ограбил ребенка в Карагандинской области

Жительница Каркаралинского района обратилась к местным правоохранителем с заявлением. По ее словам она зашла в магазин и оставила пятилетнего сына с сумкой на улице. "Пока мать покупала продукты, к малышу подошел неизвестный мужчина, отобрал сумку и вытащил из нее телефон", - пишет ekaraganda.kz.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний местный житель.

Главным доказательством его вины стал изъятый в ходе обысков телефон.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.