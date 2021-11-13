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Ставропольские школьники и студенты выходят из дистанта

Ставропольские школьники и студенты выходят из дистанта

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в связи с улучшением эпидобстановки в отрасли образования школьники и студенты переводятся на очный режим работы.

По его словам, эпидобстановка в отрасли образования опасений сегодня она не вызывает. "Все больше становится вопросов о том, как будут работать образовательные учреждения. Отвечаю на них. Нашим 119-м постановлением, которое регулирует меры COVID-профилактики, была предусмотрена "дистанционка" в школах, учреждениях среднего профессионального образования и вузах до 13 ноября включительно", - сказал он, отметив, что она не будет продлеваться.

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