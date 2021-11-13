Эрдоган дал старт завершению строительства моста через Дарданеллы

Мост через Дарданеллы – это очередной бренд стремительно развивающейся в Турции, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы.

По словам турецкого лидера, строительство моста осуществляется по модели государственно-частного партнерства: "построй-управляй-передай". "Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Растет значимость наших проливов в мировой торговле", – сказал Эрдоган, добавив, что кроме моста Турция "полна решимости реализовать другую мечту поколений – канал "Стамбул". Планируется, что этот канал соединит Черное и Мраморное море, разгрузив пролив Босфор.

Строительство моста через пролив Дарданеллы длиной 3,7 километра ведется с марта 2017 года, сдача в эксплуатацию намечена на март 2022 года.