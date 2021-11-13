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МИД РФ отреагировал на отношение Запада к кризису с мигрантами

МИД РФ отреагировал на отношение Запада к кризису с мигрантами

Страны Запада не хотят помогать мигрантам на польско-белорусской границе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире белорусского Youtube-канала "Главный. Тур".

"Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?" – сказала дипломат.

По словам Захаровой, единственный выход из этой ситуации – коллективная помощь мигрантам, а не политические разговоры.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что "те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать".

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