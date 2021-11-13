Мясников сравнил вакцинацию с ремнем безопасности

Страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичен, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично!" - сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

По мнению медика, вакцинироваться то же самое, что использовать ремень безопасности в машине – "никто не боится пристегиваться".

Далее он посоветовал тем, кто полагает, что прививка может нанести вред его здоровью "включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков".