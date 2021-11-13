Семь негативных последствий первых промышленных революций

Сегодня к контексте глобальных изменений, накрывших планету в связи с пандемией коронавируса, у антиваксеров и сторонников теории заговора принято ругать идеи экономиста Клауса Шваба, основателя и исполнительного председателя Всемирного экономического форума, который в своей книге "Четвертая промышленная революция" рассказывает о грядущих кардинальных изменениях привычного образа жизни. Критики говорят, что Клаус Шваб навязывает идеи посткапитализма, где править будет немногочисленная элита, а остальные отправятся "в цифровой концлагерь". Справедливости ради стоит сказать, что весьма неоднозначными были и первая (1760-1840-е), и вторая (конец XIX – начало XX века), и третья, начавшаяся в 1960-х, промышленные революции.

Так, журнал History, пишет, что открыв новые возможности и обеспечив экономический рост, первая и вторая промышленная революции спровоцировали загрязнение окружающей среды и значительно осложнила жизнь работников.

1. Ужасающие условия жизни рабочих

По мере роста городов во время промышленной революции, места для всех новых жителей не хватало: им приходилось ютиться в убогих городских кварталах, в то время как более состоятельные граждане перебирались в пригороды. В 1830-х годах доктор Уильям Генри Дункан, представитель системы здравоохранения в Ливерпуле, исследовал жилищные условия в городе. Он обнаружил, что треть населения проживает в подвалах домов, где земляные полы, нет вентиляции и канализации. В одной комнате могли жить до 16 человек и делить одну уборную. Недостаток чистой воды и канавы, переполненные отходами из выгребных ям, подвергали работников и их семьи опасности заражения такими инфекционными заболеваниями, как холера, например.

2. Плохое питание

Автор исследования ”Моральное и физическое состояние рабочего класса на хлопковом производстве в Манчестере”, врач и сторонник социальных реформ Джеймс Филлипс Кей, описывает скудный рацион низкооплачиваемых британских работников, завтрак которых состоял из чая или кофе с куском хлеба, а обед - из вареного картофеля, топленого свиного жира и масла, изредка с ломтиком жареного бекона. После завершения смены рабочие снова пили чай, зачастую со спиртным, и ели хлеб, иногда из овсяной муки или снова картофель. В результате недоедания, пишет Кей, большинство работников страдали расстройствами желудочно-кишечного тракта, теряли вес, а кожа у них была ”бледная, желтая или напоминающая по цвету свинец”.

3. Безрадостное существование в постоянном напряжении

Работникам, прибывшим в город из деревни, приходилось приспосабливаться к совершенно иному ритму жизни, где личное пространство было крайне ограниченным. Они должны были прибывать на фабрику с первым свистком, иначе двери закрывались, и они могли остаться на день без оплаты и даже заплатить штраф. Находясь на рабочем месте, они не могли свободно передвигаться или выйти подышать воздухом по мере необходимости, поскольку в таком случае пришлось бы останавливать станок. В отличие от ремесленников в сельской местности, им приходилось целый день делать одно и тоже в рамках установки ”быстрее, внимательнее и никакой гордости”. Как пишет Питер Стернс, историк из Университета Джорджа Мейсона, в своей книге 2013 года ”Индустриальная революция в мировой истории”, когда рабочий день заканчивался, у людей не оставалось ни времени, ни сил на какого-либо рода развлечения. Хуже всего то, что городские власти зачастую запрещали фестивали и тому подобные мероприятия, типичные для сельских регионов. В основном, заводские работники проводили свободное время в многочисленных тавернах, пытаясь сбежать от обыденности с помощью алкоголя.

4. Опасные условия труда

Поскольку безопасности на производстве в то время уделялось мало внимания, заводы и фабрики периода Промышленной революции были крайне опасными. Как пишет Питер Капуано в книге 2015 года ”Из рук в руки: промышленность, эволюция и преобразование викторианского общества”, любой рабочий мог запросто потерять руку на производстве. Газеты того периода сообщают о страшных травмах, которые в 1830 году получил работник мукомольного завода Дэниел Бакли: ”левая рука его попала в станок. Кисть и пальцы были раздроблены”. Его коллеги не сразу остановили станок. В результате Бакли скончался от полученных травм. На шахтах, которые снабжали углем паровое производство, также происходили ужасные аварии. В своей книге 2018 года ”Инвалидность в эпоху Промышленной революции” авторы Дэвид Тёрнер и Дэниел Блэки описывают взрыв газа на угольной шахте, в результате которой 36-летний Джеймс Джексон получил серьезные ожоги лица, шеи, груди и рук, а также внутренние травмы. Он был в настолько тяжелом состоянии, что справиться с невыносимой болью помогал только опий. Через шесть недель после трагедии врач решил, что Джексон готов вернуться к работе, правда, добавил доктор, шрамы, вероятно, останутся на всю жизнь.

5. Детский труд

Хотя дети работали и до индустриальной революции, стремительное увеличение количества фабрик привело к такому спросу на рабочую силу, что дети из бедных семей и сироты из всех работных домов и богаделен Лондона отправлялись в общежития при фабриках. Их заставляли работать большую часть дня и лишали возможности получить образование. Вынужденных трудится наравне со взрослыми на опасных производствах детей ждала печальная участь. В обличительной книге 1832 года ”Мемуары Роберта Блинко, мальчика-сироты” Джон Браун пишет о десятилетней девочке Мэри Ричардс, чей фартук зацепился за ткацкий станок. ”В мгновение ока бедная девочка была притянута с невероятной силой и в результате разбилась, упав на пол. Крики ее были душераздирающими”. Профессор истории из Альбертского университета Беверли Лемир считает, что ”детский труд, использовался систематически, при том тенденция поддерживалась, что в результате привело к развитию промышленного производства”. По ее мнению, это самый негативное последствие индустриальной революции.

6. Дискриминация женщин

В эпоху промышленной революции были закреплены основы гендерного неравенства на рабочем месте, которое сохранилось в последующие периоды. Лора Фрейдер, профессор на пенсии из Северо-Восточного университета и автор книги ”Промышленная революция: задокументированная история”, пишет, что женщинам платили за ту же работу лишь половину жалования, которое получали мужчины, опираясь на ошибочное утверждение, что женщинам не нужно содержать семью, а деньги им нужны лишь на булавки. И то считалось, что на незначительные личные расходы должен был обеспечивать муж. Дискриминация в отношении женщин-работниц продолжилась и во вторую промышленную революцию. Миф о том, что у женщин ”ловкие пальцы”, и они справляются с повторяющимися, не требующими умственного труда задачами лучше, чем мужчины, привел к тому, что многие мужчины были переведены на офисную работу, став ”белыми воротничками”. Фрейдер пишет, что ”такая работа начала предоставляться женщинам только после 1870-года с появлением пишущих машинок”. Хотя офисная работа была более высокооплачиваемой и не такой опасной, ”женщины вновь оказались в ловушке под названием ”женская работа”, из которой сложно выбраться”, поясняет Фрейдер.

7. Загрязнение окружающей среды

Промышленная революция состоялась благодаря углю, который сжигался на фабриках. Большие индустриальные города начали стремительно загрязнять атмосферу. Концентрация взвешенных твердых веществ в лондонском воздухе резко возросла в период между 1760 и 1830 годами. Загрязнение в Манчестере было настолько серьезным, что, по словам писателя Хью Миллера, ”зловещая атмосфера нависала над жителями, а бесчисленные дымоходы, виднеющиеся тут и там, были окутаны серым дымом и являли собой символы тьмы”. Загрязнение воздуха продолжало усиливаться в XIX веке, приводя к легочным заболеваниям и увеличивая смертность в районах, которые жгли больше угля. Сжигание ископаемого топлива привело к высвобождению углекислого газа в атмосферу. Согласно докладу, опубликованному изданием Nature в 2016 году, климатические изменения, спровоцированные деятельностью человека, начались в 1830-х годах.

Несмотря на все свои недостатки промышленная революция привела к экономическому росту и сделала товары более доступными. Она также усилила позиции обеспеченного среднего класса, которому удалось сосредоточить в руках власть над экономикой, ранее принадлежавшую аристократии, и способствовала появлению новых индустриальных профессий.