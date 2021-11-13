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Дагестанский школьник попросил Фурсенко сохранить ЕГЭ

Дагестанский школьник попросил Фурсенко сохранить ЕГЭ

Школьник из Дербента Албульфез Бабаев обратился с просьбой к помощнику президента России Андрею Фурсенко. Учащийся попросил чиновника сохранить Единый государственный экзамен для школьников. Обращение было сделано в ходе встречи в рамках финала всероссийского конкурса "Большая перемена".

По словам Бабаева, ЕГЭ – это билет в будущее.  "Я не задам вопрос, я скажу. Не отменяйте ЕГЭ! ЕГЭ - это билет в будущее, я думаю, все здесь со мной согласятся", - сказал школьник.

Фурсенко, в свою очередь, комментируя ЕГЭ, отметил, что его основное преимущество в объективности. "Ты можешь не справиться с экзаменом, но никто не может тебя специально завалить", - поделился помощник российского лидера.

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