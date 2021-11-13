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Чеченские правоохранители нашли "ВАЗ" в розыске

Чеченские правоохранители нашли &quot;ВАЗ&quot; в розыске

Чеченские правоохранители в Грозном на пересечении автодорог "Грозный-Шатой" и "Ростов-Баку" остановили машину  "ВАЗ-21093".

За рулем находился местный житель 1981 года рождения.

"В ходе проверки по базе данных УГИБДД МВД по ЧР было установлено, что выявленный автомобиль снят с учета в 2018 году, а государственные регистрационные знаки значатся в розыске, как утраченная специальная продукция", - сообщает пресс-служба МВД по Чечне.

В ведомстве уточнили, что водитель обязан явкой.

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