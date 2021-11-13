ВС Армении вновь совершили провокацию в направлении Кельбаджарского района

Минобороны Азербайджана сообщает о том, что начиная с полудня 13 ноября, вооруженные силы Армении с позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кельбаджарского района из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для пресечения провокации.

По данным Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, подчеркивает азербайджанское военное ведомство.