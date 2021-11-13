В Чегеме возобновил работу госпиталь для лечения больных с ковидом

Госпиталь для лечения больных с коронавирусом на базе Чегемской районной больницы возобновил работу в Кабардино-Балкарии, информирует пресс-служба регионального Минздрава.

Уточняется, что это связано с ростом заразившихся. Кроме того в сообщении ведомства отмечается, что персонал медорганизации ранее уже был задействован в лечении больных с ковидом.

"В Чегеме сегодня возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций. Районная больница имени А. А. Хацукова уже начала принимать пациентов с COVID-19, развернуто 120 коек, 60 из которых оснащены кислородом", - сообщает ведомство.