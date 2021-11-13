Назван напиток, противопоказанный при коронавирусе

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что при коронавирусе необходимо пить много воды для того, чтобы избежать обезвоживания.

Она отметила, что речь именно о воде, так как, например, кофе – противопоказан заболевшим. По словам диетолога, кофе может привести к нарушению режима сна, а также к обезвоживанию. "Кофеин может усугубить обезвоживание, а этого при повышенной температуре следует избегать", - приводит слова собеседницы MK.RU.

Кроме того, необходимо отказаться от сахара и сладких напитков.