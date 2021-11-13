Грузинское правительство не спешит идти навстречу Саакашвили

В эти минуты сторонники экс- президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку перед зданием парламента в Тбилиси. Напомним, что Саакашвили обещал прекратить свою голодовку, которая длится больше месяца, если правительство согласиться перевезти его в обычное медицинское учреждение, но властям идея не понравилась.

Eurasianet пишет, что Саакашвили выступил со своим предложением вчера, после того, как Европейский суд по правам человека призвал его прекратить голодовку. Суд обязал грузинское правительство сообщать о состоянии Саакашвили, а также о медицинской помощи, предоставляемой в тюрьме. ”Грузинские власти должны обеспечивать его безопасность в тюрьме в целом и предоставить медицинскую помощь в период после завершения голодовки”, - постановил суд в ответ на обращение Саакашвили по поводу обеспечительных мер. В ответ на решение суда Саакашвили написал в Фейсбуке, что медицинский комитет должен порекомендовать подходящую клинику для его ”реабилитации после голодовки”. ”Как только рекомендация будет получена и меня переведут в подходящее учреждение, я сразу же завершу голодовку”, - написал экс-президент, обвинив в попытках организовать его убийство… Россию.

Сначала появилась надежда, что потенциальный компромисс станет решением кризиса, поглотившего Грузию с тех пор, как Саакашвили вернутся в страну в конце сентября. Его последующий арест и голодовка, а также непреклонная позиция правительства спровоцировали опасную политическую игру, угрожающую хрупкой стабильности государства. Саакашвили и его адвокаты требуют, чтобы бывший президент был перевезен в обычное медицинское учреждение, поскольку в тюрьме в Рустави нет надлежащих условий для ухода за голодающим политиком. Они также заявляют, что оказавшись в тюремной больнице Саакашвили будет угрожать опасность со стороны криминальных элементов, приговоренных во время его президентского срока, когда он активно боролся с преступностью.

Но правительство не спешит идти навстречу Саакашвили. 8 ноября, на 42 день голодовки, власти перевели бывшего президента в Глдани, где расположена тюремная больница, закрепленная за тюрьмой в Рустави, а также другими пенитенциарными учреждениями, где содержатся уголовники. Сразу же после того, как Саакашвили оказался в Глдани, в сети появились видеоматериалы, опубликованные различными источниками, на которых заключенные выкрикивают оскорбления в адрес бывшего президента. ”Мы ему покажем. Он у нас попляшет!” - говорят люди, запечатленные на видео. На кадрах, обнародованных Пенитенциарной службой Грузии, где Саакашвили отправляют в тюрьму Глдани, он раскидывает медицинское оборудование, толкает тюремного служащего, называет служащих ”убийцами”, ”марионетками диктатора” и ”рабами Путина”.

Омбудсмены Грузии и Украины по правам человека (у Саакашвили есть украинское гражданство и он в настоящее время занимает должность советника президента страны Владимира Зеленского) раскритиковали грузинское правительство за ”тревожные кадры”, на которых запечатлены ”нарушение права на честь и достоинство”, а также ”пытки и жестокое обращение”. Зеленский поговорил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили 12 ноября. В Твиттере президент Украины написал, что ”права гражданина Украины Михаила Саакашвили должны полностью соблюдаться в соответствии с международными нормами”. Гарибашвили, в свою очередь, рассказал Зеленскому о провокационных и разрушительных действиях Саакашвили, угрожающих стабильности в стране, заявив, что вмешательство украинских граждан во внутренние дела Грузии недопустимо.

Правительственные чиновники трактуют формулировку Европейского суда о "медицинском лечении в тюремной больнице” и об ”обеспечении безопасности Саакашвили в тюрьме в целом” как молчаливое одобрение их отказа перевести бывшего президента в обычную клинику. ”Европейский суд призвал г-на Саакашвили прекратить голодовку. Мы были бы счастливы, если бы он прислушался к его призыву, не выдвигая при этом никаких требований. Почему этот человек должен быть переведен в частную больницу? Кто-нибудь может мне объяснить”, - сказал министр юстиции Рати Брегадзе в интервью телеканалу Rustavi-2.

Заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния частично поддержала жалобы сторонников Саакашвили на то, что тюремная больница в Глдани не оборудована надлежащим образом, заявив, что хотя в ней есть условия для оказания помощи, высокотехнологичного оборудования не хватает.

Члены ”Единого национального движения” Саакашвили встретились с представителями правительства 11 ноября. Они пообещали, что если бывший президент будет переведен в обычную больницу, митинги прекратятся. Но чиновники опасаются, что если Саакашвили переведут в менее охраняемое медицинское учреждение, то у его сторонников появится возможность освободить бывшего президента силовым путем.