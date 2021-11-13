Кубани коронавирус подскочил на 23%

Резкий скачок числа заразившихся коронавирусной инфекцией наблюдается в Краснодарском крае, информирует региональный Оперштаб. Уточняется, что суточный прирост заболевших составил 23%.

"Инфекцию подтвердили у 420 человек", - сообщает штаб, уточняя, что, таким образом, всего за сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло более чем на 20%.

"В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что в минувший четверг местные власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.