В Тбилиси снова требуют отпустить Саакашвили

В эти минуты в Тбилиси проходит очередная акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Представители оппозиции собрались перед зданием парламента.

По словам корреспондента РИА Новости, сейчас прилегающий к парламенту проспект Руставели не перекрыт, а на месте проведения акции находятся бригады патрульной полиции.

Сейчас участники акции ждут прихода сторонников.

Акция организована чренами оппозиционной партии "Единое национальное движение". В качестве главных требований митингующих – перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, его освобождение и назначение внеочередных парламентских выборов.