Турция продлевает мандат на пребывание своих военных в Азербайджане

Турецкий парламент официально принял решение о продлении на год мандата на пребывание военнослужащих Турции на территории Азербайджана. Документ, принятый на пленарном заседании парламента Турции тремя днями ранее, вступил в силу в субботу, 13 ноября, и был опубликован в официальной газете турецкого правительства Resmi Gazete.

В документе отмечается, что благодаря успеху Азербайджана в борьбе за освобождение оккупированных Арменией земель, ситуация в регионе изменилась. В свете трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, продолжаются усилия по обеспечению стабильности на Южном Кавказе, о чем сообщает Агентство Анадолу, цитируя официальный документ.

Напомним, что Анкара с самого начала Карабахского конфликта активно поддерживает позицию Баку в вопросе обеспечения территориальной целостности и законных прав Азербайджана. Турция занимается не только поддержкой мира и стабильности в регионе, но и восстановлением инфраструктуры и экономики.



