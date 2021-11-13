На Кубани запрещена продажа детям товаров со сжиженным газом

Начиная с 14 ноября в Краснодарском крае вступает в силу запрет на продажу детям товаров со сжиженным газом. Ограничение направлено на борьбу с токсикоманией.

Об этом информирует пресс-служба краевой администрации, уточняется, что запрет предполагает продажу баллонов и устройств со сжиженным углеводородным газом – бытовые туристские плиты, зажигалки и заправки для них.

Нарушение запрета карается административной ответственностью. "Штраф для граждан в размере 5 тыс рублей, должностных лиц – от 9 до 15 тыс рублей, юридических лиц – от 20 до 50 тыс рублей", - сообщает администрация.