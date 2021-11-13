Эльхан Сулейманов посетил COVID-центр Грозного с инспекцией

Глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов посетил COVID-центр на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн им. М.Т. Индербиева, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и в терапевтическом отделении, и в реанимации.

По его словам, в настоящее время в стационаре центра лечение проходят 144 пациента с COVID-19, из них 22 на неинвазивной и инвазивной вентиляции легких. "Только за сегодняшний день в центр поступили 17 пациентов со средней и тяжелой формами течения заболевания. При этом среди госпитализируемых, в особенности реанимационных, процент полностью вакцинированных крайне низкий", - сказал он.

Министр подчеркнул, что всем пациентам оказывается необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, он отметил, что в центре создан неснижаемый запас лекарственных препаратов в соответствии с 13 версией методических рекомендаций Минздрава России по лечению и диагностике COVID-19.