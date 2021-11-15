Четыре самолета НАТО были замечены над Черным морем

За последние сутки российские военные засекли сразу четыре самолета НАТО над Черным морем. Они были сопровождены силами радиолокационных средств (РЛС).

"Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались 4 полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом", - цитирует сообщение Минобороны РФ информационное агентство ТАСС.

В министерстве отметили, что стратегический разведчик U-2S ВВС США провел разведку у границ России с воздушного пространства Украины.

В Минобороны РФ также заявили, что действия Соединенных Штатов носят агрессивный характер.



