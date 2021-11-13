Власти Йемена предотвратили захват повстанцами нефтеносной провинции

Армия правительства Йемена смогла остановить наступление движения "Ансар Алла" племени хуситов и предотвратить захват нефтеносной провинции Мариб на северо-востоке страны. Об этом РИА Новости сообщил губернатор провинции Султан аль-Арада.

"Военные действия за Мариб продолжаются с 2015 года, фронты возникают попеременно в разных местах, бои не прекращаются с того времени. С начала этого года военные действия активизировались, потому что хуситы хотят взять весь Йемен под свой контроль, против чего выступает население провинции, поддерживающее законные власти и порядок. Хуситы предприняли нападение на Мариб со стороны южной провинции Шебва, которая находится под контролем Переходного совета Южного Йемена, и это было для нас неожиданностью. Однако наступление удалось остановить, и сейчас регион находится под контролем правительственных сил, за исключением отдельных районов к югу от столицы провинции", - сказал аль-Арада.