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Коротченко: Напавший на азербайджанско-российский блокпост боевик должен быть передан правосудию

Коротченко: Напавший на азербайджанско-российский блокпост боевик должен быть передан правосудию

Совершивший теракт в селе Дашалты армянский террорист должен быть передан в руки азербайджанского правосудия. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на пресс-конференции в городе Шуша.

"Мы, члены российской делегации, рады сегодня находиться в древнем азербайджанском городе Шуша. Сегодня, когда мы обсуждаем здесь вопросы стабильности, был совершен теракт в селе Дашалты. Армянский террорист бросил ручную гранату в сторону азербайджанских и российских военнослужащих. Среди раненых могли оказаться и российские миротворцы. Может быть, это скрытая угроза российской делегации, которая здесь находиться. Я считаю, что этот армянский террорист должен быть передан в руки азербайджанского правосудия", - отметил он.

Ранее в селе Дашалты армянский боевик бросил гранату в сторону азербайджанских и российских военных. Азербайджанские военные открыли огонь, позднее боевик был задержан российскими миротворцами. Пострадали трое азербайджанских военных. Генпрокуратура Азербайджана возбудило уголовное дело. 

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