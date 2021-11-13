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Путин допустил, что Лукашенко может перекрыть газ Европе

Путин допустил, что Лукашенко может перекрыть газ Европе

Президент РФ Владимир Путин допускает, что его коллега из Беларуси может остановить транзит российского газа в Европу, но надеется, что этого не дойдет.

"Я, честно говоря, об этом первый раз слышу. Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем (Лукашенко). Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал", - отметил Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Теоретически, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет", - добавил Путин. 

11 ноября на фоне миграционного кризиса и угроз ЕС ввести новые санкции против Минска Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

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