Путин допустил, что Лукашенко может перекрыть газ Европе

Президент РФ Владимир Путин допускает, что его коллега из Беларуси может остановить транзит российского газа в Европу, но надеется, что этого не дойдет.

"Я, честно говоря, об этом первый раз слышу. Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем (Лукашенко). Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал", - отметил Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Теоретически, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет", - добавил Путин.

11 ноября на фоне миграционного кризиса и угроз ЕС ввести новые санкции против Минска Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.