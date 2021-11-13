Нацменам в Грузии позволят вернуть исторические фамилии

Парламент Грузии рассорит новый закон "О праве изменения фамилии несоответствующей исторически-культурным традициям". Последний в случае его принятия позволит национальным меньшинствам в Грузии восстановить исторические фамилии.

Инициаторы законопроекта - депутаты правящей фракции в парламенте "Грузинская мечта".

"После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов", – говорят авторы законопроекта.