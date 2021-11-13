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Нацменам в Грузии позволят вернуть исторические фамилии

Нацменам в Грузии позволят вернуть исторические фамилии

Парламент Грузии рассорит новый закон "О праве изменения фамилии несоответствующей исторически-культурным традициям". Последний в случае его принятия позволит национальным меньшинствам в Грузии восстановить исторические фамилии. 

Инициаторы законопроекта - депутаты правящей фракции в парламенте "Грузинская мечта".

"После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов", – говорят авторы законопроекта.

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