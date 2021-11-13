Марков: теракты, подобные совершенному в Дашалты, не должны оставаться безнаказанными

Директор Института политических исследований Сергей Марков во время пресс-конференции в Шуше в субботу заявил, что теракты, подобные совершенному в Дашалты, не должны оставаться безнаказанными.

Напомним, что ранее террорист из Армении совершил атаку на пост с военнослужащими России и Азербайджана. Впоследствии он был задержан российскими миротворцами, которые временно размещены на территории Азербайджана.

«13 ноября 2021 года в 07:12 движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.» - цитирует Trend совместное заявление Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

В результате террористической атаки на блокпост ВС республики три человека получили телесные повреждения.



