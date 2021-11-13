Польша будет строить стену на границе с Беларусью

Польша намерена до конца 2022 года усилить границу с Беларусью. Об этом заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения", - отметил он.

"Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа", добавил он.

По данным МВД Польши, на границе с Беларусью сосредоточены 13 тысяч военных, 4,5 тысяч пограничников и 2 тысяч полицейских. "Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо", - подчеркнул Каминьский.