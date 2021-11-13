Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 9 миллионов с начала пандемии

С начала пандемии коронавируса общее число заболевших в стране составило 9 031 851 человек в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

«За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни», - информирует штаб.

Наибольшее число подтвержденных за сутки случаев заражения в Москве – 4185, в Санкт-Петурбурге – 3273, в Московской области – 2891. В Республике Крыму новых случаев 837, в Севастополе – 351, в Дагестане – 161, в Кабардино-Балкарии – 136, в Чечне – 115, в Северной Осетии – 105, в Карачаево-Черкесии – 89, в Ингушетии – 87, в Адыгее – 85, в Калмыкии – 41.

За сутки полностью выздоровели 33 802 человека. За весь период выздоровели 7 754 764 человека.

Кроме того, за сутки в России зафиксирован 1 241 летальный исход. Это новый антирекорд по смертям от COVID-19 в стране. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов.

Ранее в Госдуму был внесен о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.



