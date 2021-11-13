Европарламентарий обвинила власти Грузии в нехватке прозрачности

Депутат от Европарламента Анна Фотыга раскритиковала власти Грузии и обвинила их в нехватке прозрачности и доброй воли, так как ей было отказано во встрече с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Ранее европарламентарий приехала в Грузию специально для того, чтобы изучить нынешнюю ситуацию в стране и встретиться с Саакашвили, который осужден на шесть лет по двум уголовным делам и на данный момент находится в тюремной клинике.

"Мне отказали посетить Михаила Саакашвили в тюрьме. Сожалею о нехватке прозрачности и доброй воли со стороны правительства Грузии и повторяю, что пока еще есть шанс урегулировать ситуацию" – сказала Фотыга.

Напоминаем, что 1 октября бывший президент Грузии незаконно пересек границу страны и был арестован. Сам Саакашвили счел все обвинения против него сфальсифицированными и объявил голодовку, после чего был переведен в Глданскую тюремную больницу.



