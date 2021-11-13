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Турция и Азербайджан собираются построить институт водородной энергетики

Турция и Азербайджан собираются построить институт водородной энергетики

Турция хочет предложить Азербайджану создать совместный институт исследований в области водородной энергетики. Об этом сообщает информагентство Trend. 

Идею создания совместного института озвучил президент International Business Forum (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар на пресс-конференции в Баку. Последняя проводилась Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

По словам Ярара, ввиду сокращение в 20-30 лет доли нефти в мировом энергопотреблении использование водорода приобретает высокую актуальность. 

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