Турция и Азербайджан собираются построить институт водородной энергетики

Турция хочет предложить Азербайджану создать совместный институт исследований в области водородной энергетики. Об этом сообщает информагентство Trend.

Идею создания совместного института озвучил президент International Business Forum (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар на пресс-конференции в Баку. Последняя проводилась Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

По словам Ярара, ввиду сокращение в 20-30 лет доли нефти в мировом энергопотреблении использование водорода приобретает высокую актуальность.