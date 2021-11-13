В ООН обеспокоены ростом числа детских браков в Афганистане

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил озабоченность в связи с увеличением браков с участием несовершеннолетних в Афганистане. Об этом сообщила исполнительный директор организации Генриетта Фор.

"Я глубоко обеспокоена сообщениями о том, что число детских браков в Афганистане растет… Мы получили достоверные сведения о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое", - сказала она.

По мнению ЮНИСЕФ, популярное в Афганистане явление, как раннее замужество, может становиться причиной домашнего насилия и дискриминации женщин, а как следствие - психологических расстройств. По статистике ООН, 28% женщин в возрасте 15-49 лет в Афганистане вышли замуж до 18 лет.