Президенты Грузии и Исландии впервые провели двустороннюю встречу

Во Франции состоялась первая за всю историю встреча президентов Грузии и Исландии. Саломе Зурабишвили и Гвюдни Йоуханнессон встретились в рамках рабочего визита в Париж, где прошел форум, посвященный 75-летию ЮНЕСКО.

На встрече стороны обсудили экологические вопросы, связанные с изменением климата и биоразнообразием, а также отметили важность объединения усилий стран для преодоления глобальных вызовов, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу президента.

Кроме того, президенты в своей беседе рассмотрели проблему дезинформации, касающейся пандемии и вакцинации. Они отметили, что необходим баланс, который позволит защитить свободу выражения мнений, в также уменьшит вред дезинформации.

Зурабишвили и Йоуханнессон также обсудили вопросы сотрудничества в сферах культуры и туризма. В частности, президент Грузии рассказала о своей инициативе учредить Международный день кавказских языков.



