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Грузия назвала дату начала разработки нефти на Черном море

Грузия назвала дату начала разработки нефти на Черном море

Австрийская компания OMV Petrom приступит к разработке газа и нефти на черноморском шельфе Грузии в мае 2022 года. Об этом сообщает Агентство нефти и газа Грузии.

Сделка о разработке нефти и газа на черноморском берегу Грузии OMV Petrom S.A с Грузией подписала в апреле 2021 года.

Согласно договору, австрийская компания займется добычей, сбором, обработкой и переинтрепретацией геолого-геофизических на шельфе, площадью 5 282 км2. Контракт предусмотрен на 25 лет.

 

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