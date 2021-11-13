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Польша готова железнодорожное сообщение с Беларусью

Польша готова железнодорожное сообщение с Беларусью

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Беларусью, лишив ее возможности транзита. С такой угрозой в эфире радио RMF FM выступил глава МВД Польши Мариуш Каминьскийв.

"Они (власти Беларуси - ред.) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством", - сказал он.

Ранее, 9 ноября Польша закрыла погранпереход Кузница, у которого скопились тысячи мигрантов из Ближнего Востока.

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